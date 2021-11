Il coach dellaJoeè intervenuto ai canali ufficiali del club dopo la vittoria schiacciante ottenuta dalle bianconere ai danni dellafemminile, nella gara pomeridiana di Coppa Italia (8-1 il risultato finale). Ecco le sue dichiarazioni: "La Coppa Italia è un torneo importante e cercheremo di vincerla come tutti i tornei in cui giochiamo. Per noi era importante partire bene per mettere le fondamenta. Il mese di novembre è stato intenso, sono contento di come l'abbiamo gestito. Bravissime ragazze". Il prossimo impegno della Juventus Women sarà la sfida di campionato contro il Sassuolo, prevista sabato 4 dicembre alle 14.30.