Il tecnico dellaWomen Joeha presentato a JuventusTv la gara di domani contro il Pomigliano. Queste le sue parole:"Stiamo abbastanza bene, non ci sarà Girelli e Peyraud-Magnin abbiamo deciso di concederle un turno di riposo. Cernoia è squalificata, la squadra sta bene e vediamo chi giocherà"."Abbiamo visto una squadra coraggiosa, cercano di giocare e pressare alto. Dobbiamo stare attenti nella prima fase di partita e controllare subito. Il Pomigliano ha fatto delle buone cose nelle gare precedenti. Una partita difficile comunque"."Arriviamo molto meglio di come siamo partite. Abbiamo lavorato tanto per cercare un equilibrio fisico. Ora possono entrare in nazionale e spero che quando rientrino stiano bene per affrontare ottobre e novembre. Settembre è stato difficile non tanto per le partite quanto per trovare un equilibrio fisico e mentale"."Siamo contente di essere qui e fa parte del sorteggio. Stiamo chiacchierando nell'ambiente su chi prenderemo a gironi, è bello. Quando arrivi a questo punto è difficile, cerchiamo di andare in posti dove non siamo stati. Siamo stati in Inghilterra e Germania ora cechiamo di andare in altri paesi"."È stato difficile fisicamente e mentalmente, abbiamo visto però la forza del gruppo, si sono messe insieme e hanno cercato di raggiungere gli obiettivi. Volevamo la Champions e stare nelle prime cinque di questo lungo campionato. Dobbiamo gestirci bene per arrivare al meglio. Sono soddisfatto dalla mentalità del gruppo. Siamo forse un po' indietro a livello di calcio perchè non abbiamo avuto tempo ma ho visto cose importanti".