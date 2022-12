Joeè intervenuto ai microfoni di JTV in vista del big match tra– "Voglio solamente ringraziare Agnelli, prima di tutto personalmente per avermi dato l’opportunità di lavorare con questa società. È stato un grande privilegio quello di conoscerlo e portare avanti questo progetto. Lui ci ha creduto, ci crede e voglio solamente ringraziarlo da parte mia e delle ragazze".– "Stiamo molto bene. Ci siamo parlati un attimo, ci sono cose su cui riflettere. Fa parte del cammino, della situazione. Per tutte giocare con la Juve diventa una finalissima. Abbiamo lavorato bene, siamo stati onesti e abbiamo lavorato a testa bassa".– "Mi dispiace un po’ perché all’andata abbiamo fatto una delle nostre migliori prestazioni nel primo tempo ma non abbiamo portato a casa i tre punti. L’Inter è una grande squadra, allenata bene. Dobbiamo pensare ai nostri atteggiamenti, l’abbiamo preparata come al solito".– "Stiamo cercando di rinfrescare la squadra, ci sarà qualche rientro dagli infortuni che devono fare un certo percorso ma chi giocherà farà una grande prestazione".