Le parole di Joea Juventus Tv:COPPA ITALIA - "La cosa più importante è avere il gruppo tutto insieme. Il rientro di Sara Gama è importante. In Coppa Italia abbiamo ritrovato il ritmo, le ragazze erano contente di essere di nuovo insieme. Questo è importante per i nostri obiettivi. Queste partite sono importanti perché possono esserci sempre delle sorprese. Ho visto una squadra che, davanti alle difficoltà, ha trovato soluzioni. Stiamo trovando consapevolezza".SASSUOLO - "È una partita difficile, il Sassuolo è una buona squadra e allenata bene. Hanno calciatrici di alto livello, all’andata hanno fatto punti con noi. Sarà una partita complicata, però saremo a casa e dovremo fare il nostro gioco".LA NUOVA SERIE A - "Cambia dal punto di vista mentale, non c’è necessità di arrivare primi in classifica. Ma per noi è comunque una sfida, di essere al top e restare più in alto possibile. Giochiamo ogni competizione per vincerla".