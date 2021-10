Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha appena parlato a Dazn nel prepartita del match col Chelsea all'Allianz Stadium: "Sono molto emozionato, grande spettacolo, grazie al pubblico e al club per aver creduto in quest'evento! Giocare in questo stadio già ai gironi è importantissimo, e un plauso alla Uefa per aver cambiato il formato della Champions League femminile. Meritiamo di essere qui e vogliamo crescere sempre di più".

CARUSO IN PANCHINA - "Abbiamo deciso di approcciare in un certo modo, tale per cui ho preferito lasciare in panchina Arianna per poi inserirla a partita in corso se le cose andranno secondo i nostri piani. Nelle gare di Champions non sono decisive solo le 11 titolari, ma si lavora anche con i cambi durante la partita e lei ha doti molto importanti".

L'ATTEGGIAMENTO TATTICO - "Se loro costruiscono basso le andiamo a prendere alte, altrimenti aspettiamo e poi vediamo come va: siamo pronti per entrambe le situazioni".