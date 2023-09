Mister Joeha parlato ai microfoni di JTV alla vigilia della sfida tra– "Negli ultimi anni di Champions abbiamo alzato il livello, abbiamo l’aspettativa di fare il meglio ma è andata così. Era una partita difficile, contro un Francoforte che è una squadra forte, ma questa è la Champions, il calcio: bisogna prendere le decisioni. È stata una partita equilibrata".– "Abbiamo gli obiettivi di una società che vuole vincere il campionato. La squadra vera si vede nei campionati, siamo entusiasti di andare avanti, vogliamo portare il nostro modo di fare in un campionato molto importante".– "La squadra sta abbastanza bene, due o tre sono in dubbio per precauzione ma la squadra mentalmente sta abbastanza bene. A Pomigliano è sempre difficile, in casa ci mettono in difficoltà. Sono contento arrivi subito, vogliamo far capire dove vogliamo andare".– "Si vede che la società vuole crescere. È stato bellissimo giocare qui a Vinovo, ma per la crescita del calcio femminile in Italia dobbiamo trovare ambienti a livelli alti. Molto contento delle ragazze che possono giocare sull’erba, ma anche per la crescita della Juventus è importante trovare una sistemazione a livelli più internazionali".