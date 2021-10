Il coach dellaJoeè intervenuto ai microfoni di LA7 dopo la vittoria per 2 a 1 contro l'di Rita. "È stato un bello spettacolo. Sinceramente non abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo dimenticato le basi del nostro gioco che ci hanno portato tanto. Si vede che l'Inter è una buona squadra in crescita. È stata dura, devo fare loro i complimenti", le dichiarazioni del tecnico. "Abbiamo giocatrici di qualità con doti tecniche, oggi non abbiamo trovato spazio a centrocampo. Hanno chiuso bene e abbiamo cercato di andare larghe per fare gol in questo modo. Il campionato non è facile. Il primo tempo è stato tattico, loro si abbassavano molto nelle nostre uscite. Poi da lì abbiamo avuto difficoltà sulle loro ripartenze".