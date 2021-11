Il tecnico dellaJoeha parlato ai microfoni di Sampnews24 dopo la gara odierna contro la, decisa da un gol al 75' di. "È stata una di quelle partite che capitano nel cammino di un campionato: domini, crei tanto ma alla fine trovi la soluzione. Brave le ragazze che sono state pazienti e hanno trovato la soluzione. Abbiamo fatto vedere maturità e dimostrato di credere nel nostro gioco", le sue dichiarazioni. "Siamo nel “business” di vincere tutto. È importante affrontare tutte le partite con preparazione. Ovviamente quella di martedì in Champions è una partita molto importante per noi. Contro ildovremo avere pazienza con la palla. Anche oggi avevamo tante occasioni per tenere la palla di più, girarla di più e cercare la soluzione giusta. Se lo faremo meglio martedì possiamo fare una bella prestazione". E sulla Sampdoria: "Complimenti a mister. Creare una squadra da zero è difficile, l'ho fatto al Melbourne e so che i primi passi sono sempre difficili. Stiamo vedendo una squadra organizzata, c'è un grande mister e gli auguro che la società lo supporti per andare avanti. Juventine in prestito alla Samp? È sempre difficile dare un giudizio su una singola partita. Ma noi le monitoriamo ogni settimana e siamo contenti della loro crescita".