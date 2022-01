Il tecnico della Juventus Women Joe Montemurro ha parlato ai canali ufficiali bianconeri dopo la netta vittoria di oggi in campionato contro il Pomigliano (5-0 il risultato finale ottenuto in trasferta). Ecco le sue dichiarazioni: "Una bella prestazione, che ci avvicina ai nostri principi di gioco, abbiamo fatto molto bene; questo è un campionato in cui non si può mollare mai. I rigori parati? Capita, ma quello che conta è il gioco e la partita che abbiamo fatto". Intanto, con il successo odierno, si è allungata a 36 la striscia di vittorie consecutive delle bianconere, ormai sempre più imbattibili.