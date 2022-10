Le parole di Joeai canali ufficiali dellaCONDIZIONE - "Vediamo chi è recuperata, in 48 ore è difficile. Come gruppo stiamo bene, col Milan è una partita importante. Devo fare i completi allo staff medico e tecnico per come abbiamo gestito gli allenamenti e il recupero. Tutta la rosa sta abbastanza bene".MILAN - "Loro escono molto forte all’inizio e cercano di metterci sotto pressione. Il Milan è sempre il Milan, una squadra ben messa e ben allenata. Sarà una partita molto importante per noi".BEERENSTEYN - "Viaggerà con noi, non sarà a disposizione domani ma tornerà con noi in vista delle prossime partite".GROSSO - "Sta facendo una crescita molto importante e sta capendo il suo ruolo. È giovane e ha tanto tanto da imparare, secondo me abbiamo già una giocatrice importante per la Juve anche sul piano internazionale".