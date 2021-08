, nuovo allentore delle Juventus Women, ha parlato a Juventus TV del pre campionato della Juventus Women e della nuove idee di gioco:– "Con il Covid è più complicato programmare amichevoli importanti per capire a che punto siamo. Essere a conoscenza del nostro livello è molto importante".– "Stiamo provando nuove cose in allenamento, ci sarà sicuramente qualche difficoltà all'inizio. Per questo motivo è importante giocare amichevoli contro squadre di qualità. ​Proveremo dei nuovi principi di gioco, a questo livello ci servono i 90′ per provare certe novità".