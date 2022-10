Mister Joeha parlato ai nostri microfoni dopo la vittoria dellacontro il(3-0 il risultato finale). Ecco le sue parole.– "Nel primo tempo le scelte con la palla erano sbagliate, abbiamo rallentato quando dovevamo andare più veloci. È stata una questione di ritmi, abbiamo fatto anche un po’ di fatica dal punto di vista tecnico. Quando abbiamo cambiato modulo, 12-15 minuti prima della fine del primo tempo, abbiamo trovato più spazi".– "Devo fare i complimenti al Pomigliano perché hanno continuato a giocare e trovare spazi. Ovviamente per loro era più difficile perché noi avevamo più possibilità di uscire a centrocampo e in attacco, ma secondo me abbiamo continuato con il nostro gioco, non siamo andati in panico".– "L'avevamo preparata diversamente poi loro hanno cambiato modulo. Nelle settimane precedenti hanno giocato a 5, con il 5-3-2 o il 5-4-1, andavano forte sulle esterne poi sono passate al 4-3-1-2. Noi siamo andati in difficoltà all’inizio ma alla fine ne siamo uscite".– "Quando segna sta bene però ha ancora tanta possibilità di crescita e questo mi dà soddisfazione. È arrivata non giocando tanto, aveva bisogno di trovare il ritmo. È in crescita, non abbiamo ancora visto il suo meglio".– "Ha preso un calcio sul tendine d’Achille e le si è un po’ bloccato. Non ci sono problemi, può guarire subito".– "Sono tutte belle. Mi piacerebbe andare in posti in cui non siamo ancora andati. Siamo stati in Inghilterra, Germania, Svizzera, dai direi tre posti nuovi".