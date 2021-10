Le parole di Joe, che ha presentato a Juventus Tv la sfida tra: "Dopo la sosta? Sono rientrate tutte in buona condizione, anche mentalmente sono pronte per la prossima fase che è molto importante"- "Squadra già vista, molto ben organizzata. Difficile trovare spazi in possesso, dobbiamo essere intelligenti e pazienti. Partita difficile tatticamente e mentalmente"- "Dobbiamo vedere per le prossime partite i tempi di recupero, che sono molto brevi, peggio che a ottobre. Le ragazze però sono pronte e con buonumore"- "Dobbiamo continuare il nostro percorso, la crescita deve essere sul controllo del gioco e sulla gestione, stiamo lavorando bene su questo. Novembre è importante per questo"- "Miglior difesa e miglior attacco nell'ultima mezz'ora? Non è un caso. Abbiamo preparato quest'estate questo aspetto"- "Il suo riconoscimento è molto importante, si capisce che facciamo parte della famiglia della Juve. Dobbiamo fare i complimenti per come la squadra è stata fatta crescere da Rita Guarino. Non vedo l'ora di conoscerla domani"