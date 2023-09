E' terminata pochi istanti fa la gara tra Eintracht-Francoforte e Juve Women, valida per l'accesso alla fase successiva della Champions League. Risultato che condanna le bianconere, le quali si arrendono alle tedesche dopo i calci di rigore imponendo per 6-5. Al termine della sfida è stato l'allenatore Joead analizzare quanto accaduto ai microfoni dei giornalisti presenti.- 'Dobbiamo ripartire, non c’è niente da fare.. È finita e mi dispiace per le ragazze, ma non dobbiamo abbatterci perchè abbiamo ancora una Serie A, una Supercoppa e una Coppa Italia da vincere'.- 'Cecilia l’ho provata in allenamento e, anche per il bene della squadra. Mi ha detto che non ce la faceva, è stata onesta'.- 'Il calcio a volte è crudele, le cose non vanno sempre come vorremmo. Devo rivalutare la partita. Nel primo tempo abbiamo fatto abbastanza, poi siamo calati, ho cercato di cambiare un po’ il modulo per rinfrescare.- 'Quando comandi la partita e hai la palla a centrocampo, sei messo bene e poi prendi una ripartenza così veloce…. Io non sono un allenatore che aspetta le squadre per riipartire. Bravo l’Eintracht che ha tre davanti forti e veloci'.