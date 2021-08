Domani la Juventus Women affronterà il Pomigliano per la prima giornata di campionato. Queste le parole di mister Joe Montemurro: "Il Pomigliano non va sottovalutato, come tutte le avversarie. Ci siamo preparati bene per la Champions League quest'estate, ma ora inizia l'avventura della Serie A e siamo felicissimi di giocare questa prima partita"."Abbiamo fatto molti esperimenti finora per introdurre concetti di gioco nuovi e instillare una nuova mentalità molto decisa. Questo cammino è stato abbastanza positivo, ma non siamo certo a un punto di arrivo. Siamo lanciati per fare ancora meglio"."La nostra preparazione è passata anche da match di prestigio perché se vogliamo essere in grado di competere coi migliori, dobbiamo imparare tra loro. Quest'estate abbiamo affrontato diversi tipi di match e adesso possiamo mettere tutto insieme e andare avanti a modo nostro"."L'identità è importantissima per me. Ogni squadra chiaramente va affrontata con una preparazione ad hoc, ma voglio che la mia squadra abbia una base di partenza fondamentale"."Sarà è per me una giocatrice speciale, la sua crescita era ottima e dispiace tanto. Il calcio è anche questo, ma tornerà più forte di come l'abbiamo già vista".