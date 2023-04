Mister Joeha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio tra(3-3 il risultato finale del match di oggi). Ecco il suo commento: "Abbiamo subito 9 gol in 3 partite, reti evitabili, non so se sia una questione di mancanza di concentrazione o meno. Però va anche detto nel primo tempo abbiamo dominato a lungo, controllando buona parte della partita, e poi bene anche nella ripresa dopo il pareggio; quest’anno però non basta, non è sufficiente. Adesso pensiamo a fare una buona prestazione contro l’Inter, perché i nostri standard sono e devono essere molto alti e ultimamente li abbiamo un po’ abbassati".