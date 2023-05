Joe Montemurro, allenatore della Juventus Women, ha parlato nel post partita del pareggio 2-2 contro l'Inter: "Adesso è una cosa mentale, in entrambi i gol che hanno fatto avevamo noi il possesso palla. Ne avevamo parlato in settimana di questa mancanza di concentrazione, non puoi fare queste cose a questo livello.""Ovviamente manca il ritmo di gioco, l'ho fatta giocare in un ruolo che non è il suo, stiamo valutando non solo lei da qui al 4 giugno per mettere minutaggio e far arrivare tutte a un certo livello fisico e tattico."Abbiamo preso tanti gol sui cross quest'anno, ci ha fatto male. Quando sbagli tanto davanti alla porta poi sei sempre sotto pressione perché non chiudi la partita, ci sono altre cose che ci portano via la concentrazione. Non so, forse ognuno ha il suo obiettivo, una cosa mentale"."L'ho vista giocare in modo più proattivo, quando punta è brava. L'unica cosa davanti alla porta devi fare gol".