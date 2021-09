Il coach della, Joe, intervenuto ai microfoni di Juventus Tv, ha presentato la gara di domani contro l': "Una squadra che ci può mettere in difficoltà. Palleggiano tanto e dobbiamo essere attenti a non lasciargli troppo palla. Dovremo fare il nostro gioco, loro non devono essere sottovalutate"DOPO LA SOSTA - A parte Gama, che è infortunata, sono rientrate tutte bene. Importante come staranno tra una settimana, dovremo dosare i carichi, vedere come stanno a livello di freschezzaNAZIONALI - Fare bene aiuta, quando vinci c'è un atteggiamento importante che condiziona anche fisico e mente. La nazionale è importante, anche per noi che possiamo capire il panorama internazionaleSTRISCIA DI PARTITE - Farà la differenza la freschezza mentale, la squadra è tutta a disposizione e possiamo decidere chi gioca. Abbiamo una rosa equilibrata e possiamo cambiare delle cose subito se andiamo in emergenza. Ogni partita è importante e dobbiamo mantenere il nostro stile di giocoUNDER 19 - Siamo entusiasti del settore giovanile, abbiamo giocatrici molto importanti. Mando gli auguri a tutti, a partire da coach Piccini per l'inizio del campionato. Qui alla juve puntiamo molto sulle giovani