Al termine di Inter-Juve Women, Joe Montemurro ha commentato la partita ai microfoni di La7: "Nella ripresa loro hanno chiuso tutto, non potevamo prendere la palla ed erano più convinte. Potevano anche vincerla sulle ripartenze dopo i nostri sbagli".Martina è una bandiera per la Juve e per noi è stata una cosa normale. Lei fa parte di un progetto importante, è stata una cosa normale il rinnovo anche per la fiducia".- "Lisa è importante per il nostro gioco, troviamo difficoltà senza di lei e anche senza Nilden che la sostituisce. Vediamo giorno per giorno, non sappiamo come recupererà, non vogliamo metterla a rischio per i playoff". Questa parte finale è importantissima per mostrare il nostro livello. Mi fa piacere che le altre si avvicinino, solo così può crescere il calcio femminile in Italia"."Matematicamente si può fare. Tutte le squadre sono in forma, arrivano a un punto molto importante e siamo tutti molto vicini. Non ci sono spazi tra le partite, come andrà non lo so ma possiamo recuperare"- "Fisicamente e mentalmente anche guardando avanti è difficile gestire due competizioni. Ma sono situazioni importanti per la crescita del movimento".