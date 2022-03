Joe Montemurro ha parlato ai microfoni di JTV in attesa della sfida di Champions tra Juventus Women e Lione.

Ecco le sue parole: "Ci sentiamo bene. C’è grande entusiasmo, ad alti livelli. Ci sarà qualche giocatrice un po’ affaticata dopo gli ultimi impegni, ma siamo tutti pronti. L’entusiasmo è incredibile. Questo è un gruppo speciale, quando li vedi così uniti sei molto sicuro di come andrà la gara. Il Lione è la squadra numero uno al mondo, hanno giocatrici di alta qualità. Sono le favorite, penso che proveranno a chiudere la pratica nei primi minuti, da lì dovremo gestirla come possiamo".

Sulla gestione della gara: "Spero di vedere più coraggio e controllo del pallone. Le loro ripartenze sono molto importanti. Dobbiamo gestire la gara come viene. Quando abbiamo la palla dobbiamo sfruttare le loro debolezze, passa tutto dallo sfruttare questi momenti della gara. Questa è una grande avventura, sono momenti che forse non torneranno, ho detto alle ragazze di godersela".