Anche mister Joeha parlato ai canali ufficiali del club bianconero dopo. Ecco il suo commento sul match: "Potevamo fare di più perchè siamo stati noi a permettere al Lione di entrare in partita, ma alla fine abbiamo portato a casa un punto contro la squadra più forte del mondo. Questo girone è complicato, con tante squadre forti, ed è per questo che oggi avremmo voluto portare a casa i tre punti. È stata una partita intensa, in un periodo fitto di impegni, di conseguenza è giusto dare valore a questo pareggio nonostante ci sia un po’ di rammarico".