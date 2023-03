Il tecnico dellaJoeha commentato ai canali ufficiali del club la vittoria di oggi contro l'. Ecco le sue parole: "Questa vittoria è molto importante. Sono soddisfatto della prestazione della mia squadra, soprattutto per la continuità che abbiamo avuto in fase di non possesso. Quando non avevamo il pallone tra i piedi ci siamo difese in maniera fenomenale, chiudendo qualsiasi spazio all'Inter. Volevo vedere questo atteggiamento in campo, sono soddisfatto. È una Juventus più cinica quella che abbiamo visto in queste prime due partite dellae attualmente questa è la strada migliore da percorrere. Abbiamo accorciato le distanze sulla, pur avendo una partita in più. Ora la palla passerà alle giallorosse che rimangono, ovviamente, le favorite per lo Scudetto perchè hanno ancora un importante vantaggio su di noi. Oggi, però, torniamo a casa con il sorriso perchè volevamo vincere questa partita. Era troppo importante per il nostro cammino in campionato".