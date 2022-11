Joeha parlato ai microfoni di DAZN dopo- "Nel primo tempo l'Arsenal ha avuto una chance importante, ci è voluto un po' per entrare in partita ma poi siamo cresciuti, nel secondo tempo abbiamo controllato la partita: è andata così, forse è un pareggio che ci sta".- "Con l'Arsenal non puoi aspettare, bisogna andare avanti, Martina aveva questa qualità, ha fatto una grande prestazione. Siamo qui con un punto, andiamo avanti...".- "Abbiamo due partite fuori casa con squadre di alto livello, dobbiamo credere nel nostro obiettivo e fare il nostro gioco, credere di andare avanti tra le migliori d'Europa".- "Mi fa piacere che commentate così, questi pareggi adesso ci lasciano un po' delusi ma stiamo giocando con le grandi e dobbiamo continuare su questa via. I pareggi quest'anno sembrano più risultati negativi".