Le parole di Montemurro al termine di Juventus Women-St. Polten: "Sono molto contento per le ragazze, sono riuscite a fare quello che dovevano contro una squadra molto forte."MARGINI DI CRESCITA - Avevamo l'opportunità di tenere più palla, in fase di finalizzazione siamo state affrettate, invece di calmare i ritmi. 4 gol contro una squadra così! Anche in fase difensiva abbiamo fatto molto beneDIFESA - Abbiamo lavorato sulle situazioni di protezione della difesa, si vede che si già ci sono dei risultatiASPETTI NEGATIVI - C'è ancora da crescere, sono partite che si vivono sulle emozioni e le ragazze non sono mai arrivate a questo punto. Abbiamo concesso un po' di corner e rimesseCHAMPIONS - Aspettiamo il playoff per arrivare nei gruppi, se ci arriviamo sarà un'altra storiaVIGILIA - Tranquilla, abbiamo lavorato durante la settimana, ci siamo preparati, c'era grande tranquillitàCARUSO - Molto importante, ogni volta che avevamo la palla i suoi movimenti portavano via una centrocampista e noi potevamo giocare, crea spazi e mette pressione alla difesaHURTIG - Abbiamo visto alla fine quanto è importanteHYYRYNEN - Poteva tenere gli spazi meglio, Lundorf va più avanti, ho preferito un difensoreBONANSEA - Vedo una calciatrice che si sta divertendoZAMANIAN - Fa sempre le scelte giuste, prima giocava difficile, ora va molto meglio. Vede il gioco molto bene, ha controllato la partita