Lasa solo vincere. 5 a 2 il risultato ottenuto ieri pomeriggio contro ilfemminile, in una partita che le ragazze di Joe Montemurro non hanno dominato, prendendo gol a causa di errori individuali e scarsa concentrazione, ma che hanno comunque saputo portare a casa con uno sforzo tutto sommato irrisorio, volando in classifica a. In attesa del match di giovedì contro il Servette, decisivo per la qualificazione ai quarti di Champions League, il sito ufficiale bianconero propone una bella gallery fotografica della sfida con le rossonere: per visualizzarla CLICCA QUI