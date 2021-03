La gara che può decidere una stagione. Oggi l'Ale e Ricky di Vinovo ospita - fischio d'inizio alle 12.30 - la partita tra la Juventus Women, capolista del campionato di Serie A femminile a pieni punti, e il Milan, secondo a tre lunghezze di distanza. All'andata, giocata nella cornice di San Siro, la squadra di Guarino ebbe la meglio per 1 a 0 grazie ad una rete di Cristiana Girelli. Rete da cui derivarono i tre punti di distacco che hanno retto fino ad oggi. Rullo di tamburi, quindi, una grossa fetta del campionato femminile può decidersi oggi.



IL TABELLINO



Juve Women-Milan: 0-0



Juve Women (4-3-3): Giuliani; Hyyrynen, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig​. A disp: Bacic, Giordano, Salvai, Lundorf, Galli, Zamanian, Caruso, Staskova, Maria Alves. All. Guarino

Milan (3-5-2): Korenciova; Fusetti, Agard, Spinelli; Bergamaschi, Hasegawa, Boquete, Grimshaw, Tucceri; Dowie, Giacinti. A disp: Piazza, Vitale, Rizza, Rask, Conc, Morleo, Mauri, Simic, Tamborini. All. Ganz



Arbitro: ​signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo



15' - OCCASIONE JUVE, azione personale di Bonansea che parte da destra per accentrarsi, primo tiro murato, il secondo termina fuori misura 8' - GOL JUVENTUS, cross di Hyyrynen, Hurtig fa la sponda nel mezzo dell'area dove arriva Bonansea che da sola porta in vantaggio le bianconere: azione magristrale!



7' - OCCASIONE JUVE, pennellata di Cernoia, Girelli si smarca e colpisce di testa, il pallone esce di pochissimo



6' - 1 contro 1 tra Gama e Giacinti con la bianconera che esce vincente dall'area della Juve



5' - Bonansea ci prova dalla distanza, tiro strozzato



2' - Ripartenza pericolosa della Juve, Cernoia serve Bonansea involata verso la porta ma si alza la bandierina del fuorigioco



0' - Si parte!