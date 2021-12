La Juventus Women spiega le vele e prende il largo: batte il Milan 5 a 2 in casa e lascia le seconde in classifica - Roma e Sassuolo - a 8 punti di distanza. Le bianconere sonnecchiano e pungono. Prendono gol su errori individuali e poca concentrazione, ma subita la botta sono brave a reagire immediatamente e ribaltare la situazione, per poi tornare a ritmi bassi e gestire. Una Juve che fa quello che serve, per raggiungere il massimo risultato, con un osforzo vicino al minimo: 5-2: (Adami 3', Staskova 7',81', Bonansea 35', Longo 70', Boattin 73', Hurtig 94'): Peyraud-Magnin; Hyyrynen, Lenzini, Salvai (Lundorf 90'), Boattin; Bonfantini (Hurtig 67'), Pedersen (Zamanian 83'), Caruso, Bonansea (Nilden 83'); Girelli (Rosucci 67'), Staskova.Aprile, Gama, Giai, Pfattner​.. Montemurro: Giuliani; Arnadottir, Fusetti (Tucceri 80'), Agard; Bergamaschi, Jane, Adami, Thrige Andersen; Stapelfeldt (Longo 63'), Thomas (Jonusaite 80') (Selimhodzic 84'); Giacinti.​. Korenciova, Rizza, Crotti, Mauri, Cortesi.. Ganz: Arnadottir​ (M): Sig. ​Federico Longo della sezione di PaolaFISCHIO FINALE90' - GOL JUVE, azione personale id Hurtig che salta tutta la difesa rossonera e a due passi dalla porta infila Giuliani81' - GOL JUVE, tira Bonansea, Giuliani respinge corto e Staskova si fa trovare nel posto giusto al momento giusto79' - Sfiora il gol del KO Hurtig, inizia lei l'azione, fraseggia con Bonansea, va a rifinire ma Bergamaschi salva sulla linea di porta73' - GOL JUVE, Boattin dagli 11 metri spiazza Giuliani73' - RIGORE PER LA JUVE, mani di Arnadottir70' - GOL MILAN, trova il pari Longo con un tiro dal limite dell'area52' - Ancora una paratona di PPM che toglie dall'incrocio un tiro di Giacinti46' - Inizia il secondo tempoINTERVALLO40' - PEYRAUD MAGNIN PARA IL RIGORE40' - Bonansea stende Thomas, rigore per il Milan35' - GOL JUVE con Bonansea che sfrutta l'erroraccio di Giuliani con palla tra i piedi e a porta vuota segna il 2 a 121' - Conclusione di Pedersen da fuori area, palla fuori di poco7' - GOL JUVE, punizione di Girelli deviata, Giuliani devia corto, Staskova arriva prima di tutte e pareggia4' - Risponde Bonansea con un tiro a giro dalla sinistra, palla fuori di poco3' - GOL MILAN Rinvio sbagliato di Salvai che mette il pallone nei piedi di Adami che da posizione ravvicinata piazza all'angolo1' - Via al match!