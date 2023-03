La Juventus Women nella ripresa sblocca la gara grazie all'azione personale di Lineth Beerensteyn. Queste le nostre pagelle:Ingenua a franare su Grimshaw concedendo il rigore al Milan, poi sbagliato. Anche in un paio di uscite non impeccabile.Una gara attenta, ordinata che si conclude con una sufficienza. Dal 79'S.V. rientra dopo l'infortunio rimediato a fine ottobreRichiama spesso le compagne all'ordine. Una prestazione sufficiente al centro della difesa.Un'altra volta protagonista, in positivo. Una delle migliori, impeccabile in fase difensiva. Nel recupero ruba palla a Piemonte con un super anticipo.Muro.A volte un po' frettolosa ma comunque dalla sua corsia partono spesso delle buone azioni. Avvia un bel duello con Bergamaschi.Si divora clamorosamente un gol dopo otto minuti a tu per tu con Giuliani e si spegne. Dal 62'6 lotta e si spende per la squadra.Nel primo tempo una sua chiusura è provvidenziale per fermare Grimshaw lanciata verso la porta. Nella ripresa in avvio cala ma poi recupera molti palloni. Buona gara.Più spenta rispetto alle grandi prestazioni a cui aveva abituato gli spettatori ultimamente. Comunque una gara sufficiente.Si accende e regala il vantaggio alle compagne con un'incursione degna di nota. Regala i tre punti.Non riesce ad entrare in partita. Tocca pochissimi palloni e non entra mai nel vivo delle azioni. Dal 92'S.V.Un avvio super, lavora spalle alla porta, non si fa sottrarre palla e da un suo colpo di testa lancia Bonansea a tu per tu con Giuliani nel primo tempo. Buona gara.Un sospiro di sollievo che vale tre punti. Sorriso per il rientro di Nilden.