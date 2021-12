La Juventus Women vince 5 a 2 contro il Milan e vola a +8 sulle inseguitrici in classifica. DI seguito le pagelle del match:- A pochi giorni dalla prova decisiva di Kingsmeadow, è di nuovo fondamentale oggi, con il rigore parato a Giacinti. Tra passato e presente, vince l'uno contro uno con l'ex Giuliani- Nel 2 a 2 è in ritardo, insieme a Lenzini, nel chiudere Longo- 70 minuti ottimi. Poi, su Longo, è troppo leggera in marcatura e si lascia ingannare- Sbaglia il rinvio e regala palla ad Adami per il gol dell'1 a 0 rossonero. Si fa perdonare più volte, quando annulla ogni tentativo di Giacinti e compagne. I due aspetti, sui due diversi piatti della bilancia, portano alla sufficienza- Spalle alla porta, finta di corpo e stop a seguire per saltare l'avversaria che la stende. Da un suo lampo, nasce l'azione che porta al gol dell'1 a 1 e che permette al Milan di non consolidare il vantaggio. Dal suo mancino, dagli undici metri, il gol del sorpasso del 3 a 2. E quanti ne avrà tirati, con Giuliani in porta...- Strappi e dribbling per seminare confusione nella difesa rossonera, tanta confusione che a volte si vede anche nelle sue idee e nella gestione del pallone, non sempre perfetta (Dal 67'- Entra con il piglio giusto, trova spazio in mezzo alle maglie rossonere e con la sua freschezza fa la differenza, fino a sfiorare il gol, prima. E poi segnarlo, e che gol!)- Equilibratrice: gioca semplice in mezzo al campo e 9 volte su 10 fa la cosa giusta (Dall'83' ZAMANIAN sv)- Gestisce, senza mai alzare i ritmi. Grazie ad una sua iniziativa personale la Juventus trova il rigore del 3 a 2- Il gol, ma non solo. Una prova di altissimo livello, con tante giocate decisive. Il voto sarebbe potuto essere più alto, ma nell'intervento su Thomas che porta al rigore è ingenua (Dall'83' NILDEN sv)- Davanti si vede poco, l'area di rigore e la zona limitrofa è territorio della compagna d'attacco. Il suo lavoro è prezioso, perché scende in mezzo alle linee e aiuta la squadra a girare da una parte all'altra (Dal 67'- È protagonista della miglior stagione in bianconero da quando è arrivata a Torino: Montemurro le dà fiducia e lei dimostra ogni volta di meritarla. Sui gol si fa trovare al posto giusto nel momento giusto- Minimo sforzo, perchè la Juventus alza il ritmo solo quando prende gol e per il resto gestisce, massimo risultato: fuga in campionato e pratica che sembra essere già archiviata, anche se siamo solo a inizio dicembre