Giornata da segnare sul calendario non solo per il fermento che creerà l’ultima volata di mercato, che porterà Federico Chiesa alla Juventus, ma anche per gli impegni della Juve Women. Oggi, lunedì 5 ottobre, è una data storica per il calcio femminile: il teatro del big match di stasera contro il Milan sarà San Siro, per la prima volta in assoluto. La squadra di Rita Guarino ha alloggiato allo Sheraton Hotel di Miliano (in gallery le foto del pullman), in serata si recherà al Meazza per affrontare il Diavolo.