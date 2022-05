Nienteper Agnese. L'attaccante bianconera non è stata convocata per la partita di domani, che chiuderà definitivamente il campionato della squadra di Joe Montemurro, per un piccolo fastidio muscolare, che comunque non dovrebbe destare particolare preoccupazione. Nessun'altra notizia di rilievo nella lista delle giocatrici a disposizione per il match, in programma al "Vismara" di Milano alle 14.30. Di seguito l'elenco completo: