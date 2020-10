1









Il big match di lunedì 5 ottobre tra Juve Women e Milan ha riscosso un impatto mediatico molto importante, trattandosi di un match storico. Infatti, San Siro ha ospitato per la prima volta una sfida di calcio femminile. Una cornice suggestiva per tutti, che ha riscosso il record di ascolti. La partita, trasmessa da Sky Sport, ha fatto registrare 127 mila spettatore medi e 521 mila spettatori unici. E questo, è record stagionale per la Serie A Women.