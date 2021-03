4







di Marco Amato

Prestazione superlativa della Juventus Women che vince 4 a 0 contro il Milan e mette una seria ipoteca sul discorso scudetto. Manifesta superiorità delle bianconere che dominano in lungo e largo e sono anche capaci di soffrire quando il Milan prova ad accorciare le distanze. Sugli scudi Barbara Bonansea che fin dai primi minuti indirizza la partita con un gol e un assist.



GIULIANI 7 – Parata decisiva su Giacinti al 59', con i suoi interventi mette sicurezza a tutto il reparto nel momento in cui il Milan prova a spingere



HYYRYNEN 7.5 – Una prova di altissimo livello in entrambe le fasi: mette il cross che porta all’1 a 0 e fa una chiusura su Giacinti che vale quanto un gol



GAMA 7 – Quando la partita conta Guarino la mette sempre in campo e il motivo si vede subito. Nei primi minuti di gioco vince di mestiere un uno contro uno con Giacinti e mette le cose in chiaro



SEMBRANT 6.5 – Sempre lucida e precisa quando viene chiamata in causa



BOATTIN 7 – Non consuma la fascia come suo solito ma in fase difensiva è impeccabile



ROSUCCI 7.5 – Sta attraversando un ottimo stato di forma e oggi si è visto il picco: ringhia su ogni pallone, interrompe le azioni rossonere e tramite l’esempio carica le compagne di squadra (Dal 74' CARUSO 7 - Partecipa alla festa bianconera con il gol del 4 a 0 cercato con tutta forza e trovato al 92')



PEDERSEN 7 – Prezioso il suo contributo nelle due fasi: mette ordine palla al piede e disturba la manovra avversaria quando il Milan prova a impostare



CERNOIA 7 – Le sue qualità palla al piede permettono alla squadra di ribaltare l’azione: verticalizzazioni precise ad innescare le 3 punte davanti



BONANSEA 8.5 – La mattatrice di giornata è lei: sblocca il risultato con un inserimento in area che manda in tilt la difesa rossonera, serve l’assist in occasione del 2 a 0 con una magia a centrocampo (Dal 57' STASKOVA 7.5 - Aiuta la squadra dando profondità in un momento in cui la Juve è chiusa dietro. Chiude il match con il gol del 3 a 0 e serve l'assist a Caruso per il 4 a 0)



GIRELLI 6.5 – Tanto lavoro per la squadra, scende per rendere la manovra più fluida e dare una mano in fase di non possesso. Non segna e questa è sicuramente una notizia (Dall'82' ZAMANIAN 7 - Entra, strappa un pallone e serve l'assist a Staskova che chiude la partita)



HURTIG 8 – Prestazione non particolarmente appariscente ma il suo contributo è pesantissimo: assist di testa preciso al millimetro per Bonansea e gol del 2 a 0 (Dal 74' - MARIA ALVES 6.5 - Con le sue accelerate contribuisce a impensierire la difesa rossonera)



All. GUARINO 9 - Una prestazione superlativa, oggi si è vista tutta la superiorità delle bianconere nel calcio italiano. Con i cambi mette forze fresche che chiudono il match