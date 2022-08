Era il giorno dopo la serata indimenticabile dell'Allianz Stadium quando laha battuto ilquando la Juventus Women annunciava il rinnovo di Linafino al 30 giugno 2024. L'attaccante svedese sembrava destinata alla permanenza in bianconero nonostante una stagione decisamente al dì sotto delle aspettative. Ora il futuro di Lina Hurtig sembra destinato a cambiare.Dopo l'Europeo le connazionali Lindae Amandahanno fatto già rientro a Torino nella giornata di lunedì con le consuete visite mediche e poi sono partite con la squadra per Ginevra in vista dell'amichevole contro il. Così non è stato per Hurtig che ancora al JMedical non si è vista, qualche giorno ulteriore di vacanza, o forse di riflessione per il suo futuro., oggi è arrivato il nuovo colpo in entrata e serve dello spazio, che potrebbe proprio essere fatto dalla cessione dell'attaccante svedese.