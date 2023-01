Lacontinua la propria ricerca di una pedina che possa alzare il livello complessivo del reparto avanzato, ampliando le scelte a disposizione di coach Come vi abbiamo anticipato , tra i nomi nella lista di Stefano Braghin c'é l'attaccante danese del Lione, Signe. Tra i nomi proposti alla dirigenza bianconera, però, che é impegnata a valutare in vista dell'estate e dell'inizio della stagione 23/24, c'é anche un volto noto del campionato italiano. Si tratta di, attaccante classe '95 di proprietà del, in scadenza di contratto il 30 giugno 2023.Come detto, questo é ancora il tempo delle valutazioni, di esplorare le occasioni che arrivano dal mercato. Più tardi la decisione finale e l'affondo: l'obiettivo é quello di tornare in Champions League e farlo ancora da protagoniste.