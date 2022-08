Come vi abbiamo anticipato ( QUI ), il futuro di Linaallarimane in bilico. In caso di offerta economicamente ritenuta convincente, infatti, l'attaccante svedese potrebbe lasciare Torino nei prossimi giorni. A farsi sotto è l'Arsenal con un'offerta superiore ai 100 mila euro. Dalle parti di Vinovo sono in corso le valutazioni del caso.