E' gennaio ed é tempo di mercato anche in casa, a partire dalle uscite. Per quel che riguarda la squadra bianconera sono in due calciatrici vicine a fare le valigie per lasciare Torino. Si tratta di Zamanian, richiesta in prestito dalla Fiorentina, e di Lundorf alla ricerca di una nuova avventura dove poter giocare con più continuità in prospettiva Mondiale.