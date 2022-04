Cristiana Girelli è tra le giocatrici della Juventus Women il cui contratto scadrà a fine stagione e che non ha ancora rinnovato. In casa bianconera c'è fiducia, per l'esito positivo delle trattative. Secondo quanto riporta il Corriere Torino, però, alcune big italiane starebbero provando ad inserirsi. Tra queste, la Roma e, soprattutto, il Milan.