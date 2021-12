La Juventus Women continua la sua marcia inarrestabile nella Serie A femminile e trascina con sé l'entusiasmo dei tifosi bianconeri, che stanno prendendo sempre più confidenza con le ragazze di mister Montemurro. Tanto che la prossima partita di campionato, in programma a Vinovo domenica alle 15 contro il Milan, ha già fatto registrare il tutto esaurito!

Qui di seguito la successione dei post della Juve sui propri canali social:

All snapped up!



Tickets for #JuveMilan on Sunday have all been booked! https://t.co/ENvjPZkYpM