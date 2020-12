La calciatrice del Lione, ​Dzsenifer Marozsan, è intervenuta in conferenza stampa al fianco dell'allenatore Vasseur per presentare il match, valido per il ritorno dei sedicesimi di Champions League, di domani contro la Juventus Women. Queste le sue parole: "Sapevamo che la Juventus è una grande squadra con grandi calciatrici, hanno molte qualità, non siamo rimaste sorprese del loro livello. La prima partita è stata difficile. Siamo state mentalmente forti, soprattutto nel secondo tempo, e questo ci ha permesso di ottenere la vittoria. C'era intensità e questo è quello che mi piace vedere".