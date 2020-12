Prima dell'inizio del match tra Juventus Women e Roma, la società bianconera ha raccolto statistiche e curiosità relative al match: "TESTA A TESTA Juventus e Roma si sono affrontate tre volte considerando tutte le competizioni; il bilancio è di tre vittorie per le bianconere, con un punteggio complessivo di 9-0. Otto dei nove gol, invece, sono stati segnati in trasferta.

A CACCIA DELLA DOZZINA DI VITTORIE La Juventus ha vinto le ultime 11 partite di Serie A; non hanno collezionato una serie più lunga di vittorie consecutive in campionato dal marzo 2018 (17 in quel caso, conquistate nelle prime 17 partite giocate nella massima serie). CLEANSHEETS La Juventus è l'unica squadra contro la quale la Roma non è riuscita a segnare in tutte le sfide in Serie A (tre su tre). FLASH Maria Alves ha segnato un gol in Serie A contro la Roma (in trasferta a novembre 2019). La giocatrice brasiliana ha collezionato due gol nel torneo in corso e in caso di rete arriverà ad un gol in meno dall' eguagliare il suo record alla Juve. DAL DISCHETTO Solo l'Empoli (sei) ha segnato più gol della Juventus in questa Serie A su rigore (cinque). I gol dal dischetto delle bianconere portano tutti la firma di Cristiana Girelli".