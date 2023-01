Anche Claudioè intervenuto nel corso di "Numero 3, Sara Gama". Queste le sue parole:"La storia di Sara Gama e di tante sue compagne in questi stadi e tornei importanti credo che sia di grande esempio per tante bambine. I loro sacrifici torneranno utili alle calciatrici di domani. Io credo che un personaggio come lei in futuro sarà importante per la Federazione o per qualche società o anche solo per andare a parlare alle ragazzine e spiegare cosa vuol dire lottare in campo e fuori per alcuni diritti che prima non c’erano. Fallimento Europeo femminile? Io penso che le critiche siano arrivate per la maggior attenzione mediatica, ma tutto il movimento ha bisogno di crescere. Mi auguro che la Nazionale possa rialzarsi il prima possibile col Mondiale alle porte. Ma soprattutto mi auguro che il settore giovanile continua permette alle bambine di realizzare il loro sogno. La Juventus Women è stata tra le prime in Italia non solo a credere nel femminile ma a fare anche un grandissimo investimento, sia per la Prima Squadra sia per le giovanili".