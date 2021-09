Ennesima dimostrazione di forza della Juventus Women che ha vinto oggi 3 a 0 contro la Fiorentina. Ora, la squadra di Montemurro si trova ad un gol di distanza da un record assoluto, come riporta Opta: "La Juventus va a segno da 26 gare di fila in Serie A e dista una sola partita dalla sua striscia record nel torneo (27 match consecutivi in gol tra settembre 2017 e ottobre 2018).".