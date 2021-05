DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



BILANCIO - La Juventus ha vinto quattro dei cinque match di Serie A contro la Florentia realizzando almeno due reti a match. L’unico in cui le bianconere non sono andate a bersaglio con le neroverdi nel torneo è anche l’unico in cui non hanno ottenuto tre punti (0-0 nel febbraio 2020).



GOL, GOL, GOL -La Juventus è la 6a squadra che – da quando Opta raccoglie questo dato (2004/05) – ha totalizzato almeno 61 gol dopo le prime 18 gare giocate in un campionato di Serie A. Prima ci erano riuscite AGSM Verona (sei volte), Brescia e Torres (tre), Fiorentina (due) e Tavagnacco (una).



GOL E ASSIST DAL CENTROCAMPO - La Juventus è l’unica squadra che vanta almeno tre centrocampiste con almeno due gol e almeno due assist all’attivo in questo campionato: Arianna Caruso (sei reti, tre assist), Annahita Zamanian (due reti, cinque assist) e Valentina Cernoia (quattro reti, tre assist).



GIOCO AEREO - La Juventus è la squadra che ha segnato più gol di testa in questo campionato (nove, cinque dei quali siglati da Girelli) e l’unica che non ne ha ancora incassato uno con questo fondamentale.



UN ALTRO RECORD PER CRI? - Cristiana Girelli potrebbe diventare la prima giocatrice a raggiungere i 50 gol in Serie A con la maglia della Juventus. L’attaccante bianconera è andata a bersaglio anche nella sfida d’andata, con la rete che valse i tre punti alle piemontesi.



IL RUGGITO DI ARI - Arianna Caruso, a segno all’andata, ha servito un assist nell’ultimo turno di campionato (vs Sassuolo) e potrebbe prendere parte ad un gol in più gare di fila nel torneo per la prima volta dallo scorso novembre (tre reti in tre match, l’ultimo dei quali proprio contro la Florentia).