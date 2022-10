"La mia dolcissima, luminosissima, fortissima madre ci ha lasciati troppo presto. Il mio cuore è spezzato in mille pezzi e non potrà mai essere guarito del tutto perché mancherà sempre un pezzo perché quel pezzo è lei. Lei è e sarà sempre tutto per me. Mamma, grazie per essere stata la migliore. Sono e sarò sempre orgoglioso di te. Mamma mi mancherai tremendamente. Ti amo tanto. Riposa in pace cara mamma. Sei una bellissima stella in paradiso ora".Con questo messaggio su Instagram Lineth Beerensteyn ha salutato la madre recentemente scomparsa.