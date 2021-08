La Juventus Women, dopo il ko per 6-0 col Barcellona, ha perso molto più a sorpresa per 3-1 rimontata dal Pomigliano. Un match che ha messo a nudo ancora tanti difetti di equilibrio delle "nuove bianconere" di mister Joe Montemurro, che a fine garaCe ne sono da sistemare di cose, e parlarne diffusamente e seriamente è il primo passo per iniziare.Cosa sarà cambiato rispetto a oggi?