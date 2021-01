Primo compleanno con la Juve Women per Matilde Lundorf, che aspetta la gara contro il Verona, prima del girone di ritorno e contro la squadra contro cui ha esordito in bianconero: "Martedì ho compiuto 22 anni - ha detto a Juventus tv - Sono andata all'allenamento e il giorno prima ho festeggiato con alcune ragazze. Ma è stato un compleanno diverso dal solito, senza poter festeggiare con la mia famiglia. Ma sono fortunata ad avere queste compagne di squadra. La Supercoppa? Per me è stato speciale vincerla, oltre alla vittoria in sé è stato il mio primo trofeo in bianconero ed ero felice e fiera di me stessa. Anche orgogliosa della squadra, perché abbiamo raggiunto uno degli obiettivi stagionali. Sono contenta di iniziare questa seconda parte di stagione, le mie aspettative sono alte anche perché abbiamo fatto molto nella prima parte. Siamo ancora imbattute, e questo è impressionante. Vogliamo continuare così e finire quello che abbiamo iniziato non siamo ancora soddisfatte e vogliamo festeggiare un altro titolo a fine stagione".



"Mi ricordo bene la gara del mio esordio. Ero molto agitata ed emozionata perché era una giornata importante per me. Forse le emozioni hanno avuto la meglio ma stavolta andrà diversamente perché conosco le mie compagne e so qual è il mio ruolo. Ora non è più tutto sconosciuto com'era prima, sarò sincera: a volte faccio ancora confusione ma non come all'inizio. Sono sicura che questa voglia andrà meglio perché potrò concentrarmi esclusivamente sull'aspetto calcistico. Non vedo l'ora di giocare.