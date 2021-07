"Mi chiamo Matilde, ho 22 anni e gioco nella Juventus"Così si apre il video in cuiracconta la sua passione per il calcio: "Ho iniziato a giocare a 6-7 anni, tutta la mia famiglia ama il calcio e mi ha sempre supportata in questo, così come i miei amici hanno sempre creduto in me e hanno accresciuto la fiducia in me stessa.Essere parte di una squadra è il motivo principale per cui ho deciso di giocare, adoro stare insieme a ragazze che condividono le mie passioni. Io e mio fratello ora abbiamo un ottimo rapporto.A volte qualcuno mi ha detto che siccome sono una ragazza, alcune cose non potevo farle: mi sono sempre detta 'ma se non posso farlo io, chi può realmente farlo?"