Così Matilde Lundorf dopo la vittoria della Juventus Women per 3-0 in Champions League femminile sul campo del Servette:Occasioni personali? Una delle cose che faccio è sganciarmi per giocare più alta. Sì, sto ancora aspettando che arrivi un mio gol! Comunque ora mi sento bene e a casa, così è più facile esprimermi al meglio. Ho più possibilità di giocare e questo migliora il mio gioco. Pubblico? Si è sentito per tutta la partita. Sono felice che ci siano i tifosi, mi sono mancati tanto. Prossima gara europea col Chelsea? Sono davvero emozionata, questo è solo l’inizio".