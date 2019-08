di Cristiano Corbo, inviato a Vinovo

Da Vinovo al Mondiale in Francia, andata e ritorno. Si riparte dal campo Ale&Ricky della frazione torinese, e si riparte dal Lugano: la Juve Women, dopo il ritiro in Val D'Aosta, scende in campo davanti al proprio pubblico per la prima di una serie di amichevoli che la vedranno impegnata anche all'estero. Tempo al tempo, oggi c'è la formazione svizzera. Per una cornice di pubblico già dalle grandi occasioni...



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus Women (4-3-3): Giuliani (46′ Bacic); Hyyrynen (46′ Sikora), Gama, Sembrant, Panzeri; Galli, Cernoia, Rosucci (46′ Caruso); Staskova, Girelli, Bonansea (46′ Bragonzi). A disp. Tasselli, Franco, Aluko, Silvioni, Brscic, Bellucci, Giordano. All. Guarino

Lugano (4-2-3-1): Bertsch, Scaffidi, Pantuso, O Neill, Curtin, Cagnina, Mc Donald, Cickering, Tori, Amyx, Bellero. A disp. Dossey, Dickerman, Pedrazzini, Grandos, Polledri, Bytyqi, Von Ballmoos. All. Maffioli LA PARTITA

1' - Calcio d'inizio: riparte la stagione della Juve Women.

4' - Primo lampo della Juve: Panzeri dalla sinistra serve centralmente Girelli. Il destro è alto, di poco.

6' - Gran lavoro di fisico di Staskova, che a tu per tu con il portiere si fa deviare in angolo il destro.

9' - Ecco Bonansea: destro dal limite debole, facile preda del portiere.

11' - Grande azione di Bonansea, che alza il ritmo. Il mancino da fuori è out di pochissimo.

15' - Cernoia sbrana il pallone col sinistro dal limite: palla lontana dalla porta.

25' - Cooling break per le due squadre.

34' - Che occasione per la Juve: Bonansea si ritrova il pallone a ridosso dell'area piccola, ma è brava Bertsch a smanacciare!

39' - Primo squillo degli ospiti: il capitano Pantusi colpisce di destro da calcio d'angolo. Giuliani guarda la palla uscire.

45' - Sulla campanella del primo tempo, ancora Bonansea: il destro dal limite ancora fuori, stavolta d'un soffio.

47' - Termina qui il primo tempo: Juve arrembante e con un ottimo gioco. Manca solo il gol, che non è certo un dettaglio. Sette cambi per la Guarino a inizio ripresa.

45' - Inizia il secondo tempo.

46' - GOL DELLA JUVENTUS. Girelli libera con una magia Galli, che davanti alla porta concretizza alla perfezione. 1-0 per le bianconere.



17.30 - Squadre in campo per il riscaldamento. Foto e video dal nostro inviato sono nella nostra gallery dedicata.